برلماني يطالب المحافظين بالاستفادة من الأراضي الفضاء غير المستغلة

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب شريف الورداني عضو مجلس النواب، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاطلاع على جهود الاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة في بعض المناطق بالقاهرة، مطالبًا من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، الاهتمام بهذا الملف باستغلال الأراضي الفضاء في محافظاتهم في مشروعات تنموية في مختلف المجالات بما يعظم الموارد المالية الذاتية لمختلف المحافظات.

وطالب "الورداني"، في بيان أصدره اليوم، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تكليف المحافظين بتشكيل لجان على مستوى المحافظات تكون مسئوليتها حصر الأراضي الفضاء داخل نطاق محافظاتهم وبمختلف المدن والمراكز والاحياء مع تحديد المشروعات التنموية المناسبة لإقامتها على هذه الأراضي المستغلة.

كما طالب النائب شريف الورداني، من رئيس مجلس الوزراء، تكليف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمتابعة أداء المحافظين بشأن هذا الملف المهم خاصة أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل مختلف المحافظات.

وأكد أن استغلال هذه الأراضي يوفر موارد مالية كبيرة لصالح جميع المحافظات للصرف منها على مشروعات تطوير وتحديث التعليم والصحة ومشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي بمختلف المحافظات.