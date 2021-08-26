"التنظيم والإدارة": تدريب 30 ألف و669 موظفًا استعدادًا للانتقال للعاصمة الإدارية

كتب- يوسف عفيفي:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في اجتماع مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار هذه البرامج التدريبية التي يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية، بالنهوض بمستوى الجهاز الإداري، مشيدًا بتنوع البرامج التدريبية التي يتم منحها للموظفين لتشمل مجالات عديدة.

وأكد الدكتور صالح الشيخ، مواصلة الجهاز لأعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تدريب 30 ألفا و669 موظفا، وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالي.

وأشار إلى أن الجهاز انتهى من تدريب 28 ألفا و 392 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و 68 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ممثلة في معهد الدراسات الدبلوماسية، وبرامج إدارة الأزمات، وخدمة المواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بحزمة برامج التطبيقات، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن إدارة النظم بالقوات المسلحة تقوم بتنفيذها من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، لافتا إلى الانتهاء من تدريب 1200 موظف حتى الآن.