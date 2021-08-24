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الجيزة: رفع 93 حالة إشغال بحي جنوب.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين

10:01 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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كتب - يوسف عفيفي:

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات لتحسين حالة المرور.

شملت الحملة ميدان الجيزة وسوق الثلاثاء وشوارع (ربيع الجيزى، المجزر الألي، جسر الكنيسة بالمنيب).

وأسفرت الحملة عن ضبط 93 حالة إشغال عبارة عن مركبة توك توك، 46 كرسيا، 24 قلب شيشة، عربات خشب واستاندات وتروسيكلات.

وعلى الفور.. تم مصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جنوب الجيزة حملة المرافق رفع الإشغالات ضبط المخالفات

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