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بث مباشر| مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة لعرض مستجدات منظومة تلقي اللقاحات

11:22 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
بث مباشر| مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة لعرض مستجدات منظومة تلقي اللقاحات

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لعرض آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم توزيع لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" غدا الثلاثاء على مراكز التلقيح.

وأضافت أن الطاقة الإنتاجية ستكون ما بين 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريا.

هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا لقاح كورونا

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