بث مباشر| مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة لعرض مستجدات منظومة تلقي اللقاحات
كتب- محمد عبدالناصر:
بدأ المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لعرض آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم توزيع لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" غدا الثلاثاء على مراكز التلقيح.
وأضافت أن الطاقة الإنتاجية ستكون ما بين 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريا.
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