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تحقيق التنوع وتحسين المسكن.. متحدث الإسكان ينشرا صورا للمقارنة بين مشروعات الإسكان الحالية والسابقة

09:12 م السبت 21 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر عمرو قطب المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان، عددا من الصور للمشروعات التي تنفذها الوزارة بالمدن الجديدة، في مقارنة بالمشروعات التى كانت تنفذ في العقود السابقة.

وقال قطب، في منشور له بموقع فيسبوك، مقارنة بين أنواع الإسكان الحكومي الذي كان يقدم وما يتم تقديمه حاليا، حيث يظهر فارق البعد النوعي لتحقيق التنوع وتحسين نوعية المسكن ضمن أهداف الاستراتيچية القومية للإسكان.

واعتمدت المقارنة على معظم المشروعات التى تقدمها وزارة الإسكان بداية من وحدات الإسكان الاجتماعي، والاسكام المتوسط (سكن مصر ودار مصر) وكذلك الإسكان الساحلي، وشقق الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرح وزارة الإسكان في الوقت الحالي المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس (سكن لكل المصريين 2) والتى تشمل على شقق لمحدودي ومتوسطى الدخل، كما تستعد هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة لطرح عدد كبير من المشروعات في المدن الجديدة خاصة بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان الساحلي والإسكان المتميز.

وزارة الاسكان مشروعات الإسكان عمرو قطب العاصمة الإدارية

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