Masrawy logo white

إيقاف مسئوليّن عن العمل في السلام أول والنزهة.. ومحافظ القاهرة: لا مكان للمقصر

08:38 م السبت 21 أغسطس 2021
إيقاف مسئوليّن عن العمل في السلام أول والنزهة.. ومحافظ القاهرة: لا مكان للمقصر

اللواء خالد عبدالعال

(مصراوي):

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحي السلام أول، ومدير الإشغالات بحي النزهة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق لتقاعسهم في آداء الأعمال المنوطة بهم وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحيين.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ القاهرة بحي السلام أول وحي النزهة لمتابعة سير العمل بهما.

وأكد محافظ القاهرة وجود منظومة محكمة للرقابة والمتابعة والتقييم من جهات متعددة لمتابعة منظومة النظافة يتم فيها المحاسبة الدقيقة للمتقاعسين عن العمل على الفور.

وأكد المحافظ أن استمرار أي مسئول داخل منظومة النظافة الجديدة في مكانه، مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له في منظومة العمل.

كما حذر المحافظ من ظهور أي شكاوى خاصة بالنظافة بأي حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك، مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور.

خالد عبدالعال النزهة هيئة النظافة حي النزهة

الخبر التالى:

متحدث الحكومة: قرار من رئيس الوزراء لتنظيم أوضاع من يرفض تلقي لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا