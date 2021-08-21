إيقاف مسئوليّن عن العمل في السلام أول والنزهة.. ومحافظ القاهرة: لا مكان للمقصر

(مصراوي):

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحي السلام أول، ومدير الإشغالات بحي النزهة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق لتقاعسهم في آداء الأعمال المنوطة بهم وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحيين.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ القاهرة بحي السلام أول وحي النزهة لمتابعة سير العمل بهما.

وأكد محافظ القاهرة وجود منظومة محكمة للرقابة والمتابعة والتقييم من جهات متعددة لمتابعة منظومة النظافة يتم فيها المحاسبة الدقيقة للمتقاعسين عن العمل على الفور.

وأكد المحافظ أن استمرار أي مسئول داخل منظومة النظافة الجديدة في مكانه، مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له في منظومة العمل.

كما حذر المحافظ من ظهور أي شكاوى خاصة بالنظافة بأي حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك، مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور.