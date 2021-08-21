وزير التنمية المحلية يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي الجديد التعاون الثنائي بين الجانبين

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المدير الجديد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، برافين أجراوال، والذي بدأ مهام عمله رسميًا، خلال أغسطس الجاري خلفا لمانجستاب هايلي.

حضر اللقاء آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وعددا من قيادات الوزارة.

وفي بداية اللقاء حرص اللواء محمود شعراوي، على توجيه التهنئة إلى برافين أجراوال بمناسبة توليه منصبه الجديد متمنيا له فترة عمل متميزة ومثمرة، وأعرب عن أمله في استكمال مسيرة التعاون والتنسيق والعمل المتميز بين الوزارة والبرنامج والذي يعد من أفضل الشركاء الدوليين وكذا البناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة خلال الفترة الماضية في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج.

وعرض وزير التنمية المحلية، بعض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين واستراتيجية عمل وزارة التنمية المحلية والمشروعات والبرنامج القومية التي تتابع تنفيذها وفقا للتكليفات الرئاسية والمتابعة الخاصة من رئيس الوزراء والتي تهتم بخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتغيير حياتهم للأفضل وعلى رأسها البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأعرب الوزير عن تقديره للدعم الذي قدمه برنامج الأغذية العالمي للعديد من المحافظات خلال الفترة الماضية، مشيدا بالمساندة المهمة التي قدمها البرنامج للعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجا بعدد من محافظات الصعيد عبر صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لحوالي 7 آلاف شخص بقرى قنا وسوهاج وأسيوط للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

واستعرض اللواء محمود شعراوي بعض ملفات التعاون الجارية بين الوزارة والبرنامج وعلى رأسها دعم البرنامج لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية التي تتميز بها بعض المحافظات وإطلاق منصة "أيادي مصر" بالتنسيق مع الوزارة والتي نجحت في دعم المنتجات اليدوية للمرأة لتمكينها اقتصاديا وتحسين ودعم القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق وخلق فرص عمل للشباب والفتيات في ظل الأهمية الكبيرة لعمليات التسويق الإلكتروني خلال الفترةالحالية.

وأشار إلى أن تلك المنصة حظيت باستحسان وترحيب من القيادة السياسية ومجلس الوزراء واعتبارها أحد المشروعات القومية، حيث سيتم دعم تلك المنصة خلال الفترة الحالية بعدد من الأفكار والمقترحات بالتنسيق مع بعض الوزارات عبر إطلاق حملة تسويقية موسعة لها وتقديم الدعم الفني من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أنه يسعى في هذه المرحلة إلى ربط منصة "أيادي مصر" بالتكتلات الاقتصادية الموجودة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بما سيوفر كل الدعم للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها تلك المحافظات وتوفير الدعم التسويقي والتدريبي لتلك التكتلات وعلى رأسها تكتل "الفركة بمركز نقادة بقنا" و"التلي بمركز شندويل بسوهاج والآثاث بمركز طهطا بسوهاج" بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى والمساعدة في عملية الترويج والتسويق لتلك لها عبر تلك المنصة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على اهتمام الوزارة بدعم تلك التكتلات لخلق فرص عمل وتحسين مستوى وجودة المنتجات التي تصنعها تلك التكتلات والتسويق لها، لافتا إلى الرغبة التي أبدتها منظمة المدن والحكومات المحلية الآفريقية ورغبتها في التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإطلاق منصة "أيادي أفريقيا" للمساعدة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية الأفريقية في إطار حرص مصر على تعزيز قدرة مكتب إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات والذي تم افتتاحه مؤخرا.

كما عبر شعراوي، عن تقديره للتنسيق الذي يجرى مع البرنامج فيما يخص إنشاء "البوابة الجيومكانية" لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية والتي تهدف إلى رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى مشروع دعم المجتمعات الريفية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للنهوض بعدد من القرى في محافظات الصعيد وذلك في إطار البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجعلها قرى نموذجية ومتكاملة في كافة الخدمات التي تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن مبادرة حياة كريمة لا تسعى منها الدولة المصرية إلى توفير مسكن لائق لأبناء القرى المصرية أو تحسين الخدمات المقدمة لهم في القرى فقط ولكن عبر إتاحة فرصة عمل مستدامة لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر ومواجهة البطالة، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة خاصة للمرأة المعيلة والشباب عبر بناء القدرات وتوفير القروض بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية ودعم قدرات الوحدات المحلية والتوسع في منصة "أيادي مصر" لتشجيع التسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى خلق فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى والتي بلغ عددها 120 تكتلا في 52 مركزا إداريا بمحافظات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه أعرب برافين أجراوال، عن تقديره لحرص وزير التنمية المحلية على تقديم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وربط المواطنين بالإقتصاد الوطني للدولة، مؤكدا على أهمية دور الدولة المصرية لرعاية الأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات، وأهمية المشروع القومي العملاق الخاص بحياة كريمة لتحسين حياة الملايين من الأسر المصرية في القرى والمحافظات المستهدفة.

كما أشار مدير برنامج الأغذية العالمي، إلى استعداده البرنامج ليكون جزءا من نجاح البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وتوفير فرص عمل والتدريب للمواطنين في القرى، ودعم جهود الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المحافظات.

وأشاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية، واصفًا إياها بأنها من أهم الوزارات بالحكومة التي تقوم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظات لخدمة المواطنين في كافة المدن والقرى المصرية، وتسخير كل الدعم والإمكانيات الخاصة بالبرنامج في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين وعلى رأسها التعاون في مجال توفير فرص العمل بقرى حياة كريمة.