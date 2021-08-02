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كوريا الجنوبية تسجل 1219 إصابة جديدة بكورونا

09:34 ص الإثنين 02 أغسطس 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1219 إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية

سول-(أ ش أ):

سجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين، ألفا و219 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 1150 إصابة محلية، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 201 ألف إصابة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة مما رفع الإجمالي إلى 2,099 حالة وفاة .. مشيرة إلى أن السلطات الصحية تنظر في اتخاذ تدابير إضافية لاحتواء الموجة الرابعة.

وتعمل كوريا الجنوبية أيضا على تعزيز حملة التطعيم من خلال توسيع التطعيمات إلى السكان الأصغر سنا ، حيث تلقى 19.47 مليون شخص، أو 37.9% من سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة، جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، وتلقي أكثر من سبعة ملايين شخص الجرعتين.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 36 مليون شخص، أو 70% من سكانها، بجرعاتهم الأولى بحلول سبتمبر المقبل على أمل الوصول إلى مناعة القطيع في نوفمبر القادم.​

هذا المحتوى من

Asha
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