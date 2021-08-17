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الرئيس السيسي يوجه بمراجعة الأعمال الفنية والإنشائية لمبادرة "حياة كريمة"

05:30 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الرئيس السيسي يوجه بمراجعة الأعمال الفنية والإنشائية لمبادرة "حياة كريمة"

الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة، لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقاً للمعايير الحديثة لكافة قطاعات المبادرة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

تطوير الريف حياة كريمة الرئيس السيسي

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