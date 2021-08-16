وزير النقل يشدد على البدء الفوري في تنفيذ محور المرج

الأزهري لطلاب جامعة أسيوط: لم أرى شبابا أعظم إبداعًا من شباب مصر

كتب- مصراوي:

شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على البدء الفوري في تنفيذ محور المرج بعد اعتماد المسار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري.

جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل، أعمال تنفيذ المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي.

وتابع الوزير، أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 92% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ووجه الوزير، بضرورة فتح عدد من المنازل أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين (منزل الجزائر للقادم من المعادي - المنزل القادم من المنيب متجهًا إلى شارع 306 -المنزل القادم من المنيب متجها الى حلوان - المنزل القادم من المنيب متجهاً الى مدينة نصر)

بعدها تابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل ، إلى جانب كوبرى المنيب الحالي حيث بلغت نسبة تنفيذه 94%.