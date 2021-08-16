زيادة للإصابات والوفيات.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا بالنسب المئوية

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات الأسبوعى يشهد ارتفاعاً خلال هذه الفترة.

وتناولت وزيرة الصحة الوضع الوبائي العالمي، موضحة نسب التغير الأسبوعي في حجم الإصابات والوفيات، والتي شهدت ارتفاعاً، حيث سجلت الإصابات زيادة وصلت إلى 6.03%، و3.7 % بالنسبة للوفيات، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن حوالي 200 مليون إصابة عالميا بـ COVID-19 بحلول الأسبوع الماضي، منها 100 مليون إصابة فقط في خلال 6 أشهر، ومن المتوقع الوصول إلى 300 مليون إصابة بحلول 2022، منوهة كذلك إلى موقف متغيرات الفيروس على المستوى العالمي.

وفيما يتعلق بجهود التوسع في إقامة المزيد من مراكز تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالي عدد المراكز وصل إلى 580 مركزاً على مستوى الجمهورية، منها 134 مركزا للسفر، منوهة في هذا الصدد إلى أنه تم إرسال 5 ملايين و788 ألف رسالة للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل، لافتة إلى الموقف اليومي لتلقي اللقاحات، حيث وصل إجمالي المواطنين الذين حصلوا على اللقاح يوم أمس الأحد أكثر من 155 ألفا ما بين الجرعة الأولى والثانية.