مصدر بـ"الكهرباء" يوضح ضرورة ضبط الوقت والتاريخ بالعداد "أبو كارت"

​​​كتب- محمد صلاح:

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بأنه يرجى من المواطنين الذين يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، الحرص على متابعة دقة وصحة التاريخ والوقت المسجل بالعداد.

وأكد المصدر أنه حال اختلاف التاريخ والوقت المسجل لأي مواطن يُرجى الذهاب للإبلاغ عن ذلك بشركة الكهرباء التابعة له؛ حرصًا على سير العداد بطريقة صحيحة وسليمة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إلى أنه يجب إبلاغ شركة الكهرباء فورًا حتى تتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ، لأنه مع بداية كل شهر يبدأ العداد في الاستهلاك بالمعدل الطبيعي، وفقًا لما يستهلكه المشترك، وهذا يتطلب دقة التاريخ والوقت؛ لأن كل بداية شهر يبدأ العداد في حساب الاستهلاك حتى نهاية الشهر، ويتكرر هذا باستمرار مع كل أشهر السنة.

وكشف المصدر أنه جار التنسيق بين شركات التوزيع والشركة المسؤولة عن قراءة والكشف على عدادات الكهرباء لمختلف المشتركين من مستخدمي العدادات القديمة أو العدادات مسبقة الدفع، بشأن تشكيل لجان من كل إدارة تابعة للقطاع التجاري للتفتيش على سلامة العدادات وعدم قيام أي مواطن بالتلاعب في العداد.

وأضاف المصدر أنه تم رصد مؤخرًا حالات ليست بالقليلة قام أصحابها بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع؛ ظنًّا منهم أنه لن يستطيع أحد كشف حيلتهم أو سرقتهم للكهرباء بشكل غير شرعي؛ مما يحاسب صاحب التلاعب لفسخ التعاقد معه، وتحرير محضر سرقة تيار وتلاعب في الاستهلاك.

ونوه المصدر بأن كل شركة من شركات التوزيع التسع يوجد لديها كروت تُسمى "كروت التجميع" يمكن من خلالها معرفة المتلاعب في العداد من عدمه؛ حيث يتم وضع الكارت في العداد ثم يقوم بإخراج ما تم شحنه على مدار الفترات الماضية بالتاريخ، مع معرفة كمية الاستهلاك الحقيقية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًّا التنسيق بين شركات التوزيع وشركة "شعاع" للقيام بالتفتيش على المناطق التى توجد بها مخالفات وتلاعبات في العدادات مسبقة الدفع بوجه خاص؛ مما يمثل خسائر كبيرة لوزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر.​