3 قرارات جمهورية جديدة بتخصيص أراض في المنيا وجنوب سيناء

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، السبت، أربعة قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٨١ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قطاع طابا/ نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

- القرار الجمهوري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة- محافظة المنيا وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية.

- القرار الجمهوري رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص قطعة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلا من الأراضي ولاية محافظة جنوب سيناء.