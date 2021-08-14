3 قرارات جمهورية جديدة بتخصيص أراض في المنيا وجنوب سيناء
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، السبت، أربعة قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٨١ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قطاع طابا/ نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
- القرار الجمهوري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة- محافظة المنيا وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية.
- القرار الجمهوري رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص قطعة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلا من الأراضي ولاية محافظة جنوب سيناء.
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