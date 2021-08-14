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3 قرارات جمهورية جديدة بتخصيص أراض في المنيا وجنوب سيناء

03:53 م السبت 14 أغسطس 2021
3 قرارات جمهورية جديدة بتخصيص أراض في المنيا وجنوب سيناء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، السبت، أربعة قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٨١ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قطاع طابا/ نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

- القرار الجمهوري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة- محافظة المنيا وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية.

- القرار الجمهوري رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص قطعة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلا من الأراضي ولاية محافظة جنوب سيناء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جمهورية المنيا جنوب سيناء

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