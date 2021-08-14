بالأرقام.. الجيزة: ضبط 2255 قضية تموينية و72 ألف لتر سولار وبنزين مدعم

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن أجهزتها تمكنت بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط ٢٢٥٥ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ١٧٦ طن وذلك في إطار الحملات التي تم شنها على المحلات العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية وذلك حرصآ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملات تأتي إستكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة وهي كالآتي:ـ

الغش التجاري والتدليس:

أسفرت الحملات عن ضبط ٣٤ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ٩٥ طنا عبارة عن "مخللات وسماد زراعي ومنظفات متنوعة و مكرونة وأرز ودقيق وسكر ولحوم مفرومة وجبن وكاتشب ومايونيز ومسطرة وصلصة وأعشاب ومبيدات ومواد لاصقة وجلوكوز وسناكس وأيس كريم وأدوية مدرجة بالجدول ومراتب وسجاد وأصواف وفلاتر هواء و ضمادات طبية ورباط ضغط وأحذية وملابس وزيت طعام" جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

المطاحن والمخابز:

تضمن التقرير، عن ضبط ٧١٢ قضية في مجال المطاحن والمخابز البلدية تنوعت ما بين قضايا تجميع واستيلاء على دقيق بلدي مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص.

كما تم ضبط ٤٨٧ قضية في مجال المواد البترولية لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي وتجميع واستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة بإجمالي ٧٢ ألف لتر سولار وبنزين.

المذبوحات:

وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم ضبط ٤٧ قضية بإجمالي ٨ طن إلى جانب ضبط ٩٣٠ قضية في مجال المحلات العامة و٤٥ قضية في مجال البدال التمويني.