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مطار القاهرة: سفر ووصول 350 رحلة لنقل 39 ألف راكب

08:13 م الجمعة 13 أغسطس 2021
مطار القاهرة: سفر ووصول 350 رحلة لنقل 39 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، سفر ووصول 39 ألف راكب، على متن 349 رحلة جوية، سيرتها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ24 ساعة وصول 174 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 20 ألف راكب، وسفر 175 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 19 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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