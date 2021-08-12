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بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية.. "فكر واعمل" تحتفل بمرور 25 عامًا على خدمة المجتمع

08:52 م الخميس 12 أغسطس 2021
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كتب- مينا غالي:

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الخميس، بوادي النطرون، احتفال خدمة فكر واعمل بمرور خمسة وعشرين عامًا على خدمتها للمجتمع المصري، بحضور الدكتور الشيخ توفيق جورج، مؤسس فكر واعمل، والمهندس الشيخ باسم فكري، مدير عام فكر واعمل، والنائب هادي لويس، عضو مجلس النواب، وعدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

وخلال كلمة الاحتفال، قال رئيس الإنجيلية: "نشكر الله عل خدمة فكر واعمل على مدار ٢٥ عامًا من العطاء والتنمية، وخدمة المجتمع بدون تمييز، ونشكر الله أيضًا على الشيخ توفيق جورج، على رحلة عطاء حقيقية ممتلئة إخلاصًا وإيمانًا، كما نشكر المهندس الشيخ باسم فكري على التجديدات والمجهودات المبذولة في خدمة المجتمع المصري".

كما افتتح رئيس الإنجيلية القاعة الرئيسية لخدمة فكر واعمل بوادي النطرون والتي تسع لأكثر من ثلاثة آلاف مشارك.

الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي وادي النطرون خدمة المجتمع

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