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شديد الحرارة والقاهرة 37 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

05:00 ص الخميس 12 أغسطس 2021
شديد الحرارة والقاهرة 37 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

طقس شديد الحرارة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ليلا ،معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادى النطرون 35 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 40 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الاسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 35 22

نويبع 39 29

طابا 35 27

كاترين 33 19

الطور 36 24

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بنى سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

ادفو 42 28

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 41 24

شلاتين 39 28

ابو رماد 38 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29

طقس شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

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