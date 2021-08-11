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تعرف على فئة المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في قطر وتأمين سفن البروبان

02:01 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
تعرف على فئة المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في قطر وتأمين سفن البروبان

قاطرات السفن

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة النقل هيئة ميناء دمياط رقم 550 لسنة 2021، الخاص بتحديد فئة المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في قطر وتأمين سفن البروبان وسفن الميثانول.

وجاءت المادة الأولى من القرار: " يحصل مقابل استخدام قاطرات هيئة ميناء دمياط في تأمين دخول وتفريغ سفن البروبان التي تتراكى على رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز وفي تأمين شحن وخروج سفن الميثانول التي تتراكى على رصيف الشركة المصرية لإنتاج الميثانول "إيميثانكس" كما يلي:-

1- مبلغ 45 ألف دولار للسفن ذات الحمولات الكلية أقل من عشرة آلاف طن عن مدة رسو 48 ساعة.

2- مبلغ 68 ألف دولار للسفن ذات الحمولات الكلية عشرة آلاف طن فأكثر عن مدر رسو 64 ساعة.

قاطرات السفن سفن البروبان هيئة ميناء دمياط رصيف الشركة المتحدة مشتقات الغاز

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