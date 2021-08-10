لطلاب الإعدادية.. توجيه من التعليم بشأن فترة التنسيق للقبول بالمدارس الثانوية والفنية

كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التنسيق للقبول بالمدارس الثانوية و الفنية، للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية 2020 / 2021.

وقالت الوزارة، إنه تم مد فترة التسجيل على موقع التنسيق الإليكتروني حتى يوم 15 / 8 / 2021، وأن هذا التنسيق يخص جميع المدارس (الثانوية العامة والفنية) الحكومية، أما المدارس الخاصة فيتم اتباع نفس الإجراءات المتبعة في الأعوام الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي مشكلة لأي طالب، يتم التوجه لقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية أو إدارة الإحصاء بالمديرية لمساعدة الطالب في التسجيل.

ويمكن التقديم للطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:اضغط هنا