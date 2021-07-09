وزير الأوقاف: الاصطفاف حول القيادة السياسية ضرورة لمواجهة التحديات

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات التي تحاك للبلاد وتؤثر علي استقرار المنطقة، مطالبا الجميع بمساندة الدولة المصرية بالأفعال وليس بالأقوال.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان اليوم الجمعة، وبرفقته الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لافتتاح مسجد نور الإيمان، الذي يمثل صرحا إسلاميا ومنارة تعليمية لنشر صحيح الدين وتعاليمه السمحة.

وقال وزير الأوقاف إن بناء وتقوية المؤسسات الاقتصادية يعد أحد الأدوات الهامة في بناء الدول، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الوطني الجاد لإتاحة فرص عمل حقيقية وتحسين الاحوال المعيشية، مؤكدا أن تقدم الأمم يقاس بحجم ما تنتجه وما تقدمه للإنسانية.

ومن جانبه، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن التنمية الاقتصادية تعد جزءا هاما في تجديد الخطاب الديني لكونها القاطرة الحقيقية للقضاء على الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع ، مشيرا إلى أن اللقاء الذي يجمع بين رجال الدين والتنمية الاقتصادية يأتي في إطار دعم ومساندة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار للمضي قدما نحو تحقيق التنمية والرخاء لمصرنا الغالية.

وبدوره، أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديني وإعمار بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل لاستقبال المصلين.

ومن جهته، أعرب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف عن سعادته لتواجده بمدينة العاشر من رمضان والتي تمثل إحدى القلاع الصناعية الهامة على أرض الوطن، مؤكدا أهمية العمل الجاد لكونه يمثل اللبنة الأولى لبناء اقتصاد قوي يساعد في تقدم الوطن ورقيه.

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