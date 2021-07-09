"الوطني للعقارات": العقار وسيلة آمنة للاستثمار

كتب- محمد عبدالناصر:

انطلق اليوم الجمعة، المعرض الوطني للعقارات، والذي يقام في الفترة من 9-11 يوليو 2021 بقصر القبة في النسخة الرابعة من المعرض.

وقال معتز عسكر المدير التنفيذي للمعرض الوطني، إن السوق العقاري المصري كان يفتقد وجود معرض عقارى وطنى يتناسب مع حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى المدن الجديدة ويمثلها بشكل لائق محلياً وخارجياً وكان الاعتماد على معارض أجنبية بما لا يحقق المستهدفات البيعية للشركات العقارية سواء بالقطاع العام أو الخاص بجانب الإفتقار إلى دراسة حقيقية عن متطلبات السوق العقارى المصرى.

أوضح عسكر، أن المعرض الوطني والمقرر إقامته فى قصر القبة من 9 – 11 يوليو الجاري سيكون البداية لسلسلة معارض وطنية محلية وخارجية ترتكز على تسويق والترويج والتعريف بالمشروعات القومية وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والسخنة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة.

وأوضح المعرض يستهدف قطاع كبير من الجماهير بمختلف الشرائح العمرية بين 25-75 عاما، على نطاق جغرافي يشمل جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، والعملاء الذين يبحثون عن وسيلة آمنة للاستثمار، والعملاء الذين يخططون للانتقال للعاصمة الإدارية، لعرض فرص الاستثمار بمشروعات العاصمة الإدارية.

ويركز المعرض الذي يقام تحت شعار (المعرض الوطنى بوابتك للعاصمة الإدارية الجديدة) على الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات الجديدة للمهتمين بالقطاع العقاري، والذي يشهد حالة تعافى مستمرة وسريعة خاصة مع انخفاض حدة انتشار فيروس كورونا وتوجه الأنظار الى العقار كاستثمار آمن.

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