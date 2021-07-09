إجراء عاجل من الأوقاف ضد صاحب فتوى تحريم أكل المرأة في الشارع

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، خصم شهرين من بدل صعود المنبر للإمام أيمن محمد مصطفى، بسبب تحريمه أكل المرأة في الشارع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أنه بشأن ما نشر على بعض المواقع وصفحات التواصل تحت عنوان:"إمام بالأوقاف يفتي بحرمانية أكل المرأة في الشارع"، فقد أكد الإمام أيمن محمد مصطفى أن حسابه على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك تم اختراقه، وأنه قد حرر المحضر رقم (109) لسنة 2021م، وأن المنشور لم يصدر عنه وليس فكره ولا يمثله.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن تم مجازاة الإمام بخصم شهرين من بدل صعود المنبر، تنبيها على كل منتسب للوزارة أن يحافظ على كلامه و على صفحته، وأن يدقق ما ينشر أو ينقل.