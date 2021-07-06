وزير الطيران المدني يتفقد مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقع ضمن المجمع الوزاري بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، رافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، و وأيمن أحمد أمين عام وزارة الطيران، ولفيف من قيادات الوزارة.

تابع الوزير الأعمال النهائية، ومعدلات التنفيذ لاستلام المقر الجديد للوزارة، وذلك خلال الفترة المقبلة وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع في إطار استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع وزير الطيران خلال الجولة التفقدية على جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة، والمكاتب الإدارية وتفقد أنظمة الآنارة الذكية، وخدمات إدارة نظم المبني بالإضافة إلى منافذ دخول وخروج العاملين، تمهيدًا لاستقبال العاملين والانتقال إلى المقر الجديد.

وأشاد الوزير بمعدل الإنجاز الذي تحقق بمبنى الوزارة، وجودة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني رغم الصعوبات التي حدثت بسبب جائحه كورونا، وقدم وزير الطيران الشكر للقائمين على أعمال تنفيذ المشروع.

وأشار وزير الطيران، إلى ان العاصمة الإدارية الجديدة، هي أحد أكبر المشروعات القومية، التي تم تنفيذها في زمن قياسي، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع الطموح، الذي جذب أنظار العالم له رغم جميع التحديات الراهنة.

وأضاف أن العاصمة الإدارية هى مستقبل مصر الجديدة، وأحد ركائز التنمية للدولة المصرية، حيث تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المتكاملة الصديقة للبيئة، والتي تخاطب تطلعات المستقبل باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

وأكد على أن الانتقال إلى الحي الحكومي الجديد، يهدف إلى خلق نظام عملى جديد يواكب تطورات المستقبل، وبخاصة في مجال التحول الرقمي، والذي يعمل على دعم الأداء الحكومي، من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للعملاء من الداخل والخارج، وذلك في إطار استراتيجية الدول في الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبنية المعلوماتية الرقمية.