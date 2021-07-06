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حدث في 8 ساعات| مدبولي يزور أسوان.. و18 مليار حصيلة التصالح بمخالفات البناء

07:28 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
حدث في 8 ساعات| مدبولي يزور أسوان.. و18 مليار حصيلة التصالح بمخالفات البناء

الدكتور علي المصيلحي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح 39 شادرًا على مستوى الجمهورية؛ لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيهًا للكيلو القائم، وسيتم طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية على مستوى الجمهورية، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حدث في 8 ساعات علي المصيلحي مخالفات البناء الطقس أسوان مبادرة أسوان

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