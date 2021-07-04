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يخدم 9 ملايين مواطن.. برلماني يطالب "الصحة" بمد مستشفى الأحرار بالشرقية بالأجهزة الطبية

10:48 م الأحد 04 يوليه 2021
يخدم 9 ملايين مواطن.. برلماني يطالب "الصحة" بمد مستشفى الأحرار بالشرقية بالأجهزة الطبية

النائب ثروت سويلم

كتب- نشأت علي:

طالب النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الصحة بدعم مستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية، وتشكيل لجنة للتعرف على جميع احتياجات المستشفى من الأجهزة الطبية، خاصة أن الأجهزة الحالية قليلة ولا تتناسب مع ذلك الصرح الكبير.

وقال سويلم، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، القائمين على إدارة مستشفى الأحرار يبذلون جهود كبيرة، في توفير الخدمات الطبية للمرضي رغم قلة الإمكانيات، لافتًا إلى أن مستشفى الأحرار أكبر صرح طبي بمحافظات شرق الدلتا ويخدم 9 ملايين مواطن.

وأكد سويلم أنه طالب لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مناقشة طلب إحاطة حول تطوير عدد من المستشفيات بمحافظة الشرقية، بضرورة دعم ذلك الصرح الطبي الكبير.

كما طالب سويلم مسؤولي الوزارة بجدول زمني لمشروع إنشاء مستشفى أبو حماد العام وتحديد مواعيد وخطوات هذا الصرح والذي تم تخصيص مبلغ 320 مليون جنيه تكلفه إنشاء هذا الصرح، مطالبًا وزارة الصحة بعرض خطتها بشأن مستشفى السعيدية بأبو حماد ومستشفى بحطيط وتطوير مستشفى الحلمية.

ثروت سويلم مجلس النواب وزارة الصحة الشرقية

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