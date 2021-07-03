موجة قاسية.. قائمة بأكثر المناطق العربية ارتفاعا في الحرارة (الكويت 48 درجة)

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجة الحرارة على مختلف المناطق اليوم.

وقالت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: تشهد البلاد ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة، وكذلك الدول العربية الواقعة تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وحول درجات الحرارة الرسمية في مصر والدول العربية، من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 40 درجة، أما عن درجات الحرارة المتوقعة لبعض الدول العربية اليوم، فهي:

- الكويت 48 درجة.

- المدينة المنورة 47 درجة.

- الرياض 46 درجة.

- مكة 43 درجة.

- بغداد 46 درجة.

- أبوظبي 42 درجة.

- الدوحة 45 درجة.