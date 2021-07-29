وزير الري يستقبل نظيره الجنوب سوداني لبحث التعاون المشترك

كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق لسيادته والذي يقوم بزيارة للقاهرة حاليًا، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة القادمة.

وأعرب وزير الري، عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني، مشيرًا للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين، ومن جانبه أعرب السيد ماناوا عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والبرامج الزمنية للمشروعات المخطط تنفيذها بما يعود بالنفع علي مواطني البلدين، كما تم توقيع محضر اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارتين.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح عبدالعاطي، أن الوزارة قامت بإنشاء عدد (٦) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان ، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

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