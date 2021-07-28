مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصرف الصالحية وفروعه واعتباره منفعة عامة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف الصالحية وفروعه بناحية أبو طفيلة لتخفيض منسوب المياه لزمام ثلاثون ألف فدان، مركز القنطرة محافظة الاسماعيلية على مساحة 199 فدان.

ونص القرار أيضًا على أن يسُتولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة.