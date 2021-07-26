وزير الزراعة يوافق على اعتماد 323 مليون جنيه لمشروع البتلو

كتب- أحمد مسعد:

وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد مبلغ 323 مليون جنيه لـ 2350 مستفيدا من مشروع البتلو من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي 22 ألف رأس ماشية.

وذكرت وزارة الزراعة- في بيان، اليوم - أنه بذلك يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالي 4.9 مليار جنيه لأكثر من 30 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 331 ألف رأس ماشية.

وكلف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية؛ لتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

وقال الصياد إن المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف أن ثبات واستقرار أسعار رؤوس الماشية الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفي ظل الظروف الراهنة كان دافعا قويا ومشجعا للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للاستفادة من المشروع القومي للبتلو.

من جانبه، قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة الدكتور طارق سليمان إن المشروع القومي للبتلو بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه، وفي نهاية 2018 - 2019 تم تخصيص وإضافة 400 مليون جنيه للمشروع، وبلغ المبلغ المخصص عام 2020 للمشروع 4.1 مليار جنيه، وذلك بإضافة 3.6 مليار جنيه، وفي عام 2021 تم إضافة مليار جنيه للمشروع ليصبح إجمالي المبلغ المخصص للمشروع القومى للبتلو حاليا 5.1 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).