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رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بالوقت المحدد خلال مناقشة "تنمية البحيرات والثروة السمكية"

04:45 م الأحد 25 يوليه 2021
رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بالوقت المحدد خلال مناقشة "تنمية البحيرات والثروة السمكية"

حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه على أعضاء مجلس النواب الالتزام بالموضوع أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وطالب جبالي أعضاء مجلس النواب بالالتزام بالوقت المحدد، موضحًا أنه سيتم فصل مكبر الصوت على المتحدث بمجرد انتهاء الوقت المحدد.

حنفي جبالي مجلس النواب تنمية البحيرات الثروة السمكية الحكومة

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