رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بالوقت المحدد خلال مناقشة "تنمية البحيرات والثروة السمكية"
كتب- نشأت علي:
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه على أعضاء مجلس النواب الالتزام بالموضوع أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وطالب جبالي أعضاء مجلس النواب بالالتزام بالوقت المحدد، موضحًا أنه سيتم فصل مكبر الصوت على المتحدث بمجرد انتهاء الوقت المحدد.
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