فرض غرامات على المتخلفين.. القوى العاملة: 9 إجراءات احترازية جديدة لدخول أبوظبي

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اعتمدت إجراءات محدّثة لدخول الإمارة، في إطار الجهود والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس (كوفيد-19 ) وضمان استمرارية الفحوصات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن اللجنة التالي:

- السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف /PCR/.

- وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص /DPI/.

- يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص /PCR/ إجراء فحص /PCR/ في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر.

- إجراء فحص /PCR/ في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

- يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص /DPI/ إجراء فحص /PCR/ في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر.

- إجراء فحص /PCR/ في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر.

- لا يمكن استخدام فحص /DPI/ لدخول أبوظبي لمرات متتالية.

- الإجراءات تطبق على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين.

- سيتم فرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.