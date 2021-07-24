Masrawy logo white

فرض غرامات على المتخلفين.. القوى العاملة: 9 إجراءات احترازية جديدة لدخول أبوظبي

03:49 م السبت 24 يوليه 2021
فرض غرامات على المتخلفين.. القوى العاملة: 9 إجراءات احترازية جديدة لدخول أبوظبي

وزارة القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:
قالت وزارة القوى العاملة، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اعتمدت إجراءات محدّثة لدخول الإمارة، في إطار الجهود والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس (كوفيد-19 ) وضمان استمرارية الفحوصات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن اللجنة التالي:

- السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف /PCR/.

- وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص /DPI/.

- يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص /PCR/ إجراء فحص /PCR/ في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر.

- إجراء فحص /PCR/ في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

- يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص /DPI/ إجراء فحص /PCR/ في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر.

- إجراء فحص /PCR/ في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر.

- لا يمكن استخدام فحص /DPI/ لدخول أبوظبي لمرات متتالية.
- الإجراءات تطبق على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين.
- سيتم فرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.

وزارة القوى العاملة غرامات أبوظبي إجراءات احترازية

الخبر التالى:

بعد تكذيب تداول بنزين مغشوش.. برلماني: "البترول" ضربت شائعات "الإخوان" في مقتل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا