القوى العاملة: إجراءات احترازية جديدة لدخول أبوظبي للحد من تحورات فيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات يفيد بأن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اعتمدت إجراءات محدّثة لدخول الإمارة، وذلك في إطار الجهود والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات الفيروس وضمان استمرارية الفحوصات.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة - في بيان اليوم السبت - إن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

من جهتها..قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن اللجنة اعتمدت السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف "PCR"، وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص "DPI"، ويتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص "PCR" إجراء فحص "PCR" في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة لفحص "PCR" في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

وأضافت أن الإجراءات تضمنت أيضا أنه يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بإجراء فحص "DPI" وفحص "PCR" في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى فحص "PCR" في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر.

وأوضحت أن اللجنة أكدت أنه لا يمكن استخدام فحص "DPI" لدخول أبوظبي لمرات متتالية، مشيرة إلى أن الإجراءات تطبق على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين وسيتم فرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.