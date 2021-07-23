غدًا.. مصر للطيران تسير 92 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدًا السبت، رحلاتها إلى 92 وجهة دولية تنقل على متنها نحو 9 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا، بمعدل ٥٩ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارنكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، كازبلانكا، نيروبي، اديس ابابا، جوهانسبرج) ، و٢٩ رحلة داخلية إلى (أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب ومرسى علم) ، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 الاف راكبا .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .