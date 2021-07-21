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"الأعلى للإعلام" ينعى والد الكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ

08:08 م الأربعاء 21 يوليه 2021
"الأعلى للإعلام" ينعى والد الكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب- مينا غالي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والد الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ.

وقال المجلس في بيان له اليوم: "يشاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والد الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو مجلس الشيوخ، الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والده".

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلي أسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كرم جبر محمد شبانة الأعلى للإعلام

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