"الأعلى للإعلام" ينعى والد الكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ

كتب- مينا غالي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والد الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ.

وقال المجلس في بيان له اليوم: "يشاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والد الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو مجلس الشيوخ، الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والده".

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلي أسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.