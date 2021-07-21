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أسألكم الدعاء.. محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين ينعى والده

07:09 م الأربعاء 21 يوليه 2021
أسألكم الدعاء.. محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين ينعى والده

محمد شبانة

كتب- مينا غالي:

نعى الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، والده، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال شبانة في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) سورة البقرة .. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا علي فراقك ياوالدي الحبيب الغالي لمحزونون. توفي إلى رحمة الله تعالى والدى الحبيب والغالي شبانة عبد العزيز بدوي. ولا نقول إلا ما يُرضي الله.. اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها. اللهم شفِع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسقه من يديه الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبداً. اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أسألكم الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة.".

وتابع شبانة: "ربنا يرحمك يا أبويا.. ويغفر لك.. ويتوب عليك.. ويسكنك فسيح جناته.. ويجعلك من اهل الجنة .. اللهم آمين".​

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محمد شبانة نقابة الصحفيين مجلس الشيوخ والد محمد شبانة

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