​حسين زين يهنئ الإعلاميين بعيد التلفزيون المصري الـ61

كتب- مينا غالي:

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة للإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التلفزيوني في مصر يوم 21 يوليو عام 1960.

وقال زين إنه في ذلك التاريخ تم وضع اللبنة الأساسية الأولى للريادة الإعلامية المصرية بإقامة مبنى ماسبيرو، لتتمتع مصر بوسائل إعلام متطورة، وانطلق البث التلفزيونى ليقدم أعمالًا رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل وقدم رساله تنويرية تثقيفية من خلال جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامي المصري.