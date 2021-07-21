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زعيم الأغلبية: واثقون بإدارة الرئيس السيسي لأزمة سد النهضة

02:54 م الأربعاء 21 يوليه 2021
زعيم الأغلبية: واثقون بإدارة الرئيس السيسي لأزمة سد النهضة

أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أنه يثق بإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأزمة سد النهضة.

وأوضح زعيم الأغلبية في أمسية جماهيرية، نظمها النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج أمس الثلاثاء، بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب أحمد نشأت منصور والنائب حاتم مبارك والنائب أحمد عواجة والنائب رفعت شكيب خفاجي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز المنشاة، أن الشعب المصري يثق في قدارت جيشنا العظيم، وأن مصر لديها قيادة خرجت بهذا الشعب بانتصارات عظيمة في ظروف صعبة، قائلًا: "إننا جميعًا ندعم القيادة السياسية وجيشنا العظيم".

كما استمع زعيم الأغلبية إلى الإشكاليات والأزمات التي تواجه أهالي مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، والتي وعد بحلها في القريب العاجل، بالتعاون مع النائب عاطف كعربان، وخاصة مشكلة نقص وارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية، وأزمة مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

أشرف رشاد حزب مستقبل وطن سد النهضة اثيوبيا الرئيس السيسي

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