اليوم.. قطع الخدمة عن مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق: (امتداد 15 مايو _ سجن 15 مايو _ مدينة الأبطال والمثلث بحلوان)، لمدة ١٠ ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، حتى السادسة من صباح السبت.

وأرجعت الشركة في بيان لها، الخميس، سبب الانقطاع لقيام الشركة بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين والذى يستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوى بالمحطة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​