Masrawy logo white

خلال إجازة العيد.. "الزراعة": 44 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وإزالتها بالكامل

03:06 م الإثنين 19 يوليه 2021
خلال إجازة العيد.. "الزراعة": 44 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وإزالتها بالكامل

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان له اليوم الإثنين، إنه تمت إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي حدثت أمس الأحد 18 يوليو، وعددها 44 حالة، وفقًا للتقرير الذي تلقاه من د.أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

وأكد التقرير أنه تم إزالة جميع حالات التعدي بالكامل بالتعاون والتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات.

كانت وزارة الزراعة أكدت عدم التهاون في التعدي على الأراضي الزراعية، وتحذر المواطنين من ذلك؛ حيث تتم إزالة أي تعديات في المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وتؤكد الوزارة استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

السيد القصير التعدي على الأراضي الزراعية حماية الأراضي إزالة التعديات

الخبر التالى:

عيد الأضحى2021.. أداب وضوابط ذبح الأضحية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
67

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

283703

إجمالي الإصابات

16446

إجمالي الوفيات

223645

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-رئيس وزراء إثيوبيا يعلن انتهاء الملء الثاني لخزان سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا