خلال إجازة العيد.. "الزراعة": 44 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وإزالتها بالكامل

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان له اليوم الإثنين، إنه تمت إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي حدثت أمس الأحد 18 يوليو، وعددها 44 حالة، وفقًا للتقرير الذي تلقاه من د.أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

وأكد التقرير أنه تم إزالة جميع حالات التعدي بالكامل بالتعاون والتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات.

كانت وزارة الزراعة أكدت عدم التهاون في التعدي على الأراضي الزراعية، وتحذر المواطنين من ذلك؛ حيث تتم إزالة أي تعديات في المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وتؤكد الوزارة استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.