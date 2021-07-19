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للمرة الأولى.. الأوقاف: 100 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي

02:55 م الإثنين 19 يوليه 2021
للمرة الأولى.. الأوقاف: 100 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي

الأضاحي

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف تحقيق رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك الأضاحي، مشيرا إلى أن إجمالي ما حققته المديريات حتى تاريخه (101,850,195) جنيها، لأول مرة منذ انطلاق المشروع .

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أن الفرصة متاحة للمشاركة في هذا المشروع حتى ثالث أيام العيد.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، إن ما حققته وزارة الأوقاف من نجاح في مشروع صكوك الأضاحي للعام السابع على التوالي في اكتساب ثقة المواطنين وزيادة معدلات بيع الصكوك والمساهمة فيها يؤكد بالبرهان والدليل القاطع أن مؤسسات الدولة الوطنية عندما تقدم على مشروع ما؛ لا تقدم عليه عبثًا، إنما عن دراسة واعية، وأهداف وطنية.

وأوضح أن وزارة الأوقاف، شرعت في مشروع صكوك الأضاحي لتحقق أكثر من هدف، مؤكدا أن الوزارة ستكون عند حسن ظن المضحين الذين أولوها ثقتهم في الإنابة عنهم عند عملية توزيع لحوم الأضاحي.

وثمن وزير الأوقاف المشاركة الشعبية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، مؤكدا أنها أظهرت معدن الشعب المصري الأصيل في كرم العطاء وعظم ثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، فعلى الرغم من كل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله فقد حقق مشروع صكوك الأضاحي حتى الآن معدلات أفضل من معدلات العام الماضي بكثير.

وقال إن مشروعات صكوك الأضاحي أو غيرها مما تنفذها مؤسسات الدولة تحقق أهداف عديدة منها: إعطاء نموذج للشفافية في العمل التطوعي الذي يتم بمنتهى الشفافية تحصيلًا وتوزيعًا على المستحقين دون تحقيق أي ربح مادي أو أية مصروفات إعلانية أو إدارية، كما تعطي نموذجا لتعاون مؤسسات الدولة الوطنية على هدف وطني نبيل يحقق حلقة وصل بين أهل الفضل والعطاء وبين المستحقين الحقيقيين بعزة وكرامة إلى جانب المحافظة على البيئة، بدلا من الذبح في مداخل العمارات والأبراج أو على قارعة الطريق أو خارج المجازر، مؤكدا أن تنفيذ مؤسسات الدولة لمثل هذه المشروعات يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي كانت تتاجر بالعمل الخيري والتطوعي وتوظيفه توظيفًا خالصًا لمصالحها.

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