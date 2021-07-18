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مدبولي مهنئا السيسي بعيد الأضحى: نعاهدكم على بذل المزيد من الجهد والعطاء

11:30 ص الأحد 18 يوليه 2021
مدبولي مهنئا السيسي بعيد الأضحى: نعاهدكم على بذل المزيد من الجهد والعطاء

مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، سائلا الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أنتهز هذه المناسبة المباركة، لنعاهدكم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، كي نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء، لينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

مصطفى مدبولي عبدالفتاح السيسي السيسي عيد الأضحى المبارك

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