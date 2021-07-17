طقس أيام عيد الأضحى​.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو حتى الجمعة المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطفس، خلال الفترة من الأحد 18 يوليو 2021 إلى الجمعة 23 يوليو 2021

وقالت الهيئة، إن الأحد 18 يشهد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب السواحل الشمالية معدل الحرارة رطب ليلا على كافة الاتحام

وأضافت اعتبارا من الاثنين 19 يوليو يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقر رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الانحاء.

وأوضحت الهيغ أنه يوجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المانية المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت أنه بداية من الأحد 18 يوليو الي الثلاثاء 20 يوليو فرص امطار خفيفة على مناطق من اقصى جنوب البلاد (حلايب شلاتین- ابوسمبل) على فترات متقطعة (300% تقريبا)، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على النحو التالي: