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نقيب الأشراف مهنئأ بعيد الأضحى: دعوة للالتفاف حول القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية

06:47 م الجمعة 16 يوليه 2021
نقيب الأشراف مهنئأ بعيد الأضحى: دعوة للالتفاف حول القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية

محمود الشريف نقيب الأشراف

كتب- محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول "عيد الأضحى المبارك".

وأكد نقيب السادة الأشراف، في بيان له، الجمعة، أن هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزا للتضحية والفداء وطاعة الله عز وجل، داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معانى الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها، سائلا الله أن يعم الأمن والسلام فى العالم كله.

وجدد نقيب السادة الأشراف، دعوته بضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار والتغلب على التحديات الراهنة، وأن نكون جميعا على قلب رجل واحد.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.

نقيب الأشراف محمود الشريف عبدالفتاح السيسي السيسي عيد الأضحى المبارك

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