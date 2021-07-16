شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت (بيان بالدرجات)

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد السبت، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

الاسكندرية 33 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 31 22

السلوم 32 23

سيوة 38 23

بورسعيد 34 25

دمياط 34 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الاسماعيلية 39 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 35 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 20

نويبع 40 28

طابا 37 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 41 28

الغردقة 40 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 39 24

بنى سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

ادفو 44 28

أبوسمبل 43 28

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 38 27

ابو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 43 31

الرياض 43 30

المنامة 40 33

ابوظبى 40 33

الدوحة 39 35

الكويت 45 31

دمشق 38 22

بيروت 30 27

عمان 34 23

القدس 30 22

غزة 32 23

بغداد 46 29

مسقط 35 33

صنعاء 20 13

الخرطوم 36 28

طرابلس 28 23

تونس 31 23

الجزائر 28 22

الرباط 28 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 38 22

اسطنبول 32 23

اسلام اباد 36 27

نيودلهى 35 28

جاكرتا 33 23

بكين 27 23

كوالالمبور 34 24

طوكيو 32 23

اثينا 34 23

روما 28 19

باريس 25 17

مدريد 38 22

برلين 25 16

لندن 27 17

مونتريال 27 19

موسكو 31 21

نيويورك 30 22

واشنطن 36 25

نواكشوط 27 23

اديس ابابا 18 13