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بحضور محبيه.. القومي للسينما يقيم حفل تأبين مدير التصوير رمسيس مرزوق

11:33 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
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كتب-مصطفى حمزة:

أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي حفل تأبين لفارس الظل والنور الراحل رمسيس مرزوق مساء أمس الاثنين، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وحضر حفل التأبين مجموعة كبيرة من السينمائيين ومن بينهم الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمخرج عمرو عبدالعزيز والمنتج السينمائي محمد العدل و المونتيره منار حسني والمخرج علي الغازولي ومدير التصوير محمود عبدالسميع وعدد من النجوم الذين عملوا مع الراحل وعاصروه، إضافة للإعلاميين والصحفيين.

وعرض خلال حفل التأبين فيلم "فارس الظل والنور" و هو عن حياة الراحل رمسيس مرزوق، والفيلم من إخراج مارمينا شلبي وهو من أبناء المركز القومي للسينما.

وخلال الحفل أهدى الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي ميدالية البحر المتوسط إلى اسم مدير التصوير والمخرج الراحل رمسيس مرزوق والتي تسلمها عنه شقيقه مهندس الديكور دكتور زوسر مرزوق.

المركز القومي للسينما حمد الباسوسي مسيس مرزوق ينما الهناجر ار الأوبرا المصرية الد عبد الجليل

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