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الكنيسة الأرثوذكسية تنعى كاثوليكوس الكنيسة الهندية

09:06 م الإثنين 12 يوليه 2021
الكنيسة الأرثوذكسية تنعى كاثوليكوس الكنيسة الهندية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب- مينا غالي:

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، قداسة الكاثوليكوس باسيليوس مار توما باولوس الثاني كاثوليكوس الكنيسة الهندية الأرثوذكسية.

وقالت الكنيسة في بيان لها: "ذاكرين خدمته الجليلة والإنسانية المتسعة التي شهدت للمسيح في الهند.. نعزي أسرته وأبناءه وكنيسته، وكل محبيه"​.

الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني باسيليوس مار توما باولوس الكنيسة الهندية الكنيسة الهندية الأرثوذكسية

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