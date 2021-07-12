الكنيسة الأرثوذكسية تنعى كاثوليكوس الكنيسة الهندية

كتب- مينا غالي:

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، قداسة الكاثوليكوس باسيليوس مار توما باولوس الثاني كاثوليكوس الكنيسة الهندية الأرثوذكسية.

وقالت الكنيسة في بيان لها: "ذاكرين خدمته الجليلة والإنسانية المتسعة التي شهدت للمسيح في الهند.. نعزي أسرته وأبناءه وكنيسته، وكل محبيه"​.