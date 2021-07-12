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تكلفتها تقارب 4 مليارات دولار.. مدير "الضبعة النووية" يوصي بإصدار ضريبة لتغطية مبلغ الإنشاء

03:26 م الإثنين 12 يوليه 2021
تكلفتها تقارب 4 مليارات دولار.. مدير "الضبعة النووية" يوصي بإصدار ضريبة لتغطية مبلغ الإنشاء

حلقة نقاشية حول دور الطاقة النووية

كتب- محمد صلاح:

قال جريجوري سانسون، مدير محطة الضبعة بشركة "روساتوم النووية" الروسية الحكومية، إن تقديرات تكلفة إنشاء محطة نووية بالضبعة تقترب من 4 مليارات دولار؛ متابعا: لذلك نحن نوصي بإصدار ضريبة لتغطية المبلغ المطلوب.

وأضاف سانسون، خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، أن إنشاء المحطة النووية سيلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية وله أثر كبير في تنمية الموارد البشرية؛ حيث سيعمل في المشروع 250 ألف عامل في مختلف التخصصات؛ 80% منهم من المصريين.

وأشار مدير الضبعة النووية، إلى أن التكنولوجيا النووية تعمل على تنمية البلاد بشكل عام ولا تستخدم فقط في توليد التيار الكهربائي؛ بل في مختلف المجالات، وأبرزها المجال الزراعي والمجال الطبي.​

الطاقة النووية جريجوري سانسون الضبعة النووية

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