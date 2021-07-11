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منح الباحثة رودينا خيري درجة الماجستير بدراسة عن طرق تدريس اللغة العربية

06:30 م الأحد 11 يوليه 2021
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القاهرة - مصراوي:

حصلت الباحثة رودينا خيري محمود، على درجة الماجستير في التربية قسم المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها مع الجامعات الأخرى، من كلية التربية جامعة الزقازيق.

وناقشت الباحثة دراستها للماجستير، بعنوان "فعالية برنامج قائم على نظرية السياقات اللغوية في تحليل النصوص الأدبية وتنمية مهارات الحس اللغوي لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية".

وتألفت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور حسن سيد شحاتة أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المتفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور مروان أحمد السمان أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور عيطة عبد المقصود يوسف أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المتفرغ بكلية التربية جامعة الزقازيق، والدكتور عصام محمد خطاب أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعد بكلية التربية جامعة الزقازيق.

رودينا خيري اللغة العربية كلية التربية جامعة الزقازيق

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