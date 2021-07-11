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ننشر نتيجة تكليف التمريض هذا العام (قائمة بالأسماء وأماكن التوزيع)

05:55 م الأحد 11 يوليه 2021
ننشر نتيجة تكليف التمريض هذا العام (قائمة بالأسماء وأماكن التوزيع)

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

اعتمدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف خريجي المعاهد الفنية الصحية للتمريض دور أول 2020، والبالغ عددهم 9873 ممرضًا وممرضة.

وبحسب القرار الوزاري رقم 440 لسنة 2021، فإنه سيتم تكليف خريجي التمريض بوظيفة فني تمريض رابع بالدرجة الرابعة بالمجموعة الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة، اعتبارًا من بداية يوليو الجاري.

وشدد القرار على أنه بالنسبة للمكلفين على جهات خارج وزارة الصحة، تصرف مرتباتهم حسب القواعد واللوائح المعمول بها في تلك الجعة، وعلى الجهات المكلفين عليها إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تمويل درجة مالية لمن تسلموا العمل مع موافاتهم بإقرارات استلامهم العمل وصورة من إثبات التجنيد للذكور.

وينشر مصراوي نتيجة التكليف كالتالي:

هالة زايد وزيرة الصحة نتيجة تكليف التمريض المعاهد الفنية الصحية للتمريض

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