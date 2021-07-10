بقرار من السيسي.. انضمام "الضويني والفقي" لهيئة كبار العلماء



كتب - محمود مصطفى:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فتحي عثمان الفقي وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، بهيئة كبار العلماء.

وهنأ الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الضويني والفقي، بعد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على انضمامهم لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقال طايع، إن الانضمام لهيئة كبار العلماء ليس بهين ولابد أن تتوافر عدة شروط في عضو الهيئة، مثل الإلمام بالعلوم الشرعية، وأن يكون عضو الهيئة صاحب مسيرة علمية طويلة زاخرة بالكتب والمؤلفات والمراجع، لافتا إلى أن العالمين الجليلين تتوافر لديهم كافة الشروط للإنضمام لعضوية الهيئة.

وتُعد هيئة كبار العلماء أعلى مرجعية علمية ليس بمصر فقط، بل فى سائر بلدان العالم العربى والإسلامى، وتأتى على رأس مؤسسة الأزهر الشريف بضمها علماء ذات خبرات وعلم فى مختلف التخصصات الشرعية، وعلى قدر عالٍ من العلوم والشريعة.